Испания

Победителя матча выявила серия пенальти.

Завершился поединкой 1/16 финала Кубка Испании, в котором скромная Леонеса принимала на своем поле Валенсию.

"Летучие мыши", конечно, являлись фаворитами встречи, однако основного, а после и дополнительного, времени оказалось мало для того, чтобы выявить победителя.

Поединок перешел в серию пенальти, по итогам которой Валенсия оказалась более удачливей и пробилась в следующий этап турнира.

Леонеса — Валенсия 0:0 (2:4 пен.)

Валенсия: Доменек — Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хауме(Гайя, 75) — Кондогбиа (Коклен, 82), Парехо, Ферран Торрес, Ли Кан Ин (Макси Гомес, 64), Солер — Гамейро (Собрино, 99).