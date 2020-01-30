Гранеро перебрался в команду третьего дивизиона Испании

Испания

Футбольный клуб Марбелья лидирует в своем дивизионе и претендует на выход в Сегунду.

Центральный полузащитник Эстебан Гранеро заключил контракт с футбольным клубом Марбелья. Об этом информирует официальный сайт "бланкильос".

32-летний футболист перебрался из Эспаньола на правах свободного агента и заключил контракт сроком на два года.

Гранеро является воспитанником мадридского Реала и провел в составе "сливочных" 96 матчей. Также испанец надевал футболки таких клубов как Хетафе, Реал Сосьедад и Куинз Парк Рейнджерс.

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч за Эспаньол, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

Марбелья на данный момент выступает в 4-й подгруппе Сегунды B (3-й по силе дивизион чемпионата Испании) и возглавляет турнирную таблицу.