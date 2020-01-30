Испания

Испанец попрощался с бывшим клубом после перехода в Севилью.

Полузащитник Сусо, который перебрался из Милана в Севилью в полуторагодичную аренду с правом обязательного выкупа, высказал прощальные эмоции перед переездом в новый клуб.

"Я никогда не болтал, но всегда любил и буду любить Милан".

"Я всегда отдавал все ради цветов "россонери". Я ухожу на тихо. Так же, как когда я прибыл сюда много лет назад. Я никогда не делал никаких заявлений и обещаний, я никогда не преувеличивал. Я только пытался защищать цвета клуба".

"Иногда у меня получалось, иногда нет. Но я всегда делал все честно, с любовью, с преданностью. Я стал мужчиной, благодаря Милану", — написал Сусо в социальных сетях.

Напомним, в футболке "россонери" испанский футболист провел на поле 153 поединка, забив 24 гола.