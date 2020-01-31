Испания

Претендент на место в Лиге чемпионов лишь на последней минуте сделал поражение не разгромным.

Мирандес к 90-й минуте матча с Севильей подходил с лидерством 3:0 – при этом не реализовав несколько отличных моментов и пенальти. Однако уже на заключительной минуте добавленного времени Нолито ответил на дубль Матеуса Барросо и гол Альваро Рея.

Попытка Хулена Лопетеги изменить ход игры, сделав тройную замену в перерыве, оказалась бесплодной.

Мирандес – Севилья 3:1

Голы: Барросо, 7, 30, Рей, 85 – Нолито, 90.

Севилья: Вацлик – Х. Навас, Кунде (Хордан, 46), Диего Карлос, Эскудеро – Банега (Окампос, 46), Гудель, О. Торрес – Мунир (Эн-Несири, 46), Де Йонг, Нолито.

В 1/4 финала жребий определит в соперники Мирандесу один из следующих клубов: Барселона, Реал Сосьедад, Реал Мадрид, Гранада, Вильярреал, Валенсия, Атлетик.