Мирандес — Севилья 3:1 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Испании между Мирандесом и Севильей.
Мирандес - Севилья, photo Sevilla FC
31 января 2020, 09:43
Севилья оконфузилась, вылетев из Кубка Испании на стадии 1/8 финала от низшелигового Мирандеса.
Мирандес – Севилья 3:1
Голы: Барросо, 7, 30, Рей, 85 – Нолито, 90.
Севилья: Вацлик – Х. Навас, Кунде (Хордан, 46), Диего Карлос, Эскудеро – Банега (Окампос, 46), Гудель, О. Торрес – Мунир (Эн-Несири, 46), Де Йонг, Нолито.
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