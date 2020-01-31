Мирандес — Севилья 3:1 Видео голов и обзор матча

Севилья оконфузилась, вылетев из Кубка Испании на стадии 1/8 финала от низшелигового Мирандеса.

Мирандес – Севилья 3:1

Голы: Барросо, 7, 30, Рей, 85 – Нолито, 90.

Севилья: Вацлик – Х. Навас, Кунде (Хордан, 46), Диего Карлос, Эскудеро – Банега (Окампос, 46), Гудель, О. Торрес – Мунир (Эн-Несири, 46), Де Йонг, Нолито.

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