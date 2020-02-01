Испания

Тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу над Атлетико в 22-м туре чемпионата Испании.

Зинедин Зидан признал, что не угадал с тактикой и составом на матч против Атлетико в 22-м туре первенства Ла Лиги.

"Я очень доволен результатом, но первый тайм нам не удался, и это моя вина, – цитирует тренера Реала AS. – Я очень не люблю вносить коррективы в план на игру в перерыве, но в данной ситуации не было другого выхода. В итоге во втором тайме мы полностью переиграли соперника".

"Атлетико играл от обороны, но это его стиль. Команда хорошо защищается, играет очень интенсивно и агрессивно. В столичных дерби нам всегда трудно, но мы заслужили победу. Теперь надо двигаться дальше, ведь у нас большие планы".

После Дерби Мадриленьо Реал на 6 очков оторвался от Барселоны (у чемпиона игра в запасе), а Атлетико остался на пятом месте, но может опуститься по итогам тура на седьмую позицию.

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