Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Испании.

В поединке 22-го тура испанской Примеры Реал в родных стенах сумел обыграть Атлетико в дерби Мадрида благодаря единственному голу.

Победа позволила "бланкос" оторваться от Барселоны уже на шесть очков, но у каталонцев остается игра в запасе.

Реал - Атлетико 1:0

Гол: Бензема, 56

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)

Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсалько