Хетафе на выезде обыграл Атлетик и вышел на третье место

Испания

Хетафе полностью проиграл баскам по владению мячом, но сумел добыть уверенную победу.

В Бильбао на Сан-Мамес подошел к завершению поединок 22-го тура испанской Ла Лиги. Атлетик принимал Хетафе и уступил 0:2.

Команда из пригорода Мадрида забила по одному голу в каждом из таймов и на время опередила Севилью в турнирной таблице, расположившись на 3-й строчке.

Интересный факт. Владение мячом в матче — 71% : 29% в пользу Атлетика.

Атлетик — Хетафе 0:2

Голы: Суарес, 36, Мата, 50 (пен).

Атлетик: Симон — Лекуэ (Капа, 68), Альварес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Лопес (Ибай, 68), Вильямс, Р. Гарсия, Муньяин — Вильялибре (Адуриц, 68).

Хетафе: Сория — Суарес, Даконам, Эчейта, Мирамонтес — Ньом, Максимович, Арамбарри, Куку — Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Молина, 54).

Предупреждения: Берчиче, Мартинес — Дейверсон, Арамбарри, Мата, Суарес, Ньом.