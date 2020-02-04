Испания

Английский защитник начал процесс восстановления.

Защитник Киран Триппьер перенес операцию и начал процесс восстановления, сообщает Sky Sports.

Триппьер получил повреждение в области паха в середине января в матче с мадридским Реалом и с тех пор находился в лазарете. Теперь же 29-летний игрок перенес операцию и начал процесс восстановления.

В Атлетико надеются, что защитник успеет восстановиться к первой встрече с Ливерпулем в Лиге чемпионов, которая запланирована на 18 февраля.

В текущем сезоне Триппьер провел 22 поединка в футболке "матрасников", отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что повреждение также получил нападающий Атлетико Альваро Мората.

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