Английский защитник начал процесс восстановления.
Киран Триппьер, Getty Images
04 февраля 2020, 13:34
Защитник Киран Триппьер перенес операцию и начал процесс восстановления, сообщает Sky Sports.
Триппьер получил повреждение в области паха в середине января в матче с мадридским Реалом и с тех пор находился в лазарете. Теперь же 29-летний игрок перенес операцию и начал процесс восстановления.
В Атлетико надеются, что защитник успеет восстановиться к первой встрече с Ливерпулем в Лиге чемпионов, которая запланирована на 18 февраля.
В текущем сезоне Триппьер провел 22 поединка в футболке "матрасников", отличившись четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что повреждение также получил нападающий Атлетико Альваро Мората.
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