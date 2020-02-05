Дубль Солдадо выбил Валенсию из Кубка Испании

Испания

Завершился матч 1/4 национального кубка между Гранадой и Валенсией.

Уже в начале встречи Роберто Сольдадо забил быстрый гол, после которого Валенсия сумела отыграться.

Тем не менее, пенальти на 94-й минуте стал ключевым эпизодом в игре – испанец его реализовал, тем самым выбив "летучих мышей" из турнира.

Гранада – Валенсия 2:1

Голы: Солдадо, 3, 90+4 – Родриго, 40

Гранада: Эскандель — Фулкье, Вальехо, Санчес, Нева — Гоналон (Этеки, 86), Эррера — Вадильо (Диас, 46), Пуэртас — Солдадо, Фернандес (Мачис, 69)

Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста, Дьякаби (Собрино, 90+5), Коста — Торрес (Гедеш, 68), Парехо, Коклен, Солер — Гомес, Родриго (Флоренци, 87)

Предупреждения: Гоналон, Солдадо — …