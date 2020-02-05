Реал — Реал Сосьедад: прогноз букмекеров на матч 1/4 Кубка Испании

Испания

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Реал примет Реал Сосьедад на Сантьяго Бернабеу в рамках четвертьфинального поединка Кубка Короля.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Зинедина Зидана. Так, коэффициент Parimatch на победу "сливочных" составляет 1,47, на ничью – 4,6, а на победу Реал Сосьедада – 6,4.

На проход мадридцев в следующий раунд предлагается коэффициент 1,23, на басков, в свою очередь, можно поставить с показателем — 4,1.

Матч Реал — Реал Сосьедад состоится в четверг, 6 февраля, в 20:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.