Испания

Скромная команда продолжает доводить до экстаза своих поклонников.

Мирандес в рамках четвертьфинального поединка Кубка Короля принимал Вильярреал. Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Айяса, но "желтая субмарина" восстановила равенство усилиям Онтивероса.

После этого команды вновь обменялись голами — на точный выстрел Кастельяноса ответил Касорла, однако следующие два гола хозяев вынудили Вильярреал капитулировать.

Таким образом, Мирандес выбил третьего представителя Ла Лиги из турнира кряду (до этого были Сельта и Севилья), а также второй раз в своей истории добрался до полуфинала Кубка Короля.

Мирандес — Вильярреал 4:2

Голы: Айяс, 17, Кастельянос, 45+3, Онаиндиа, 58, Санчес, 90+2 — Онтиверос, 32, Касорла, 55

Мирандес: Лимонес — Гонсалес, Онаиндиа, Пойрьер, Долс (Кихера, 85) — Мальса, Хосабед — Рей, Пенья (Гуриди, 67), Кастельянос — Айяс (Маркос Андре, 79)

Вильярреал: Фернандес — Гаспар, Мори, Чакла (Пенья, 46), Кинтилья — Иборра — Чуквезе (Пако, 65), Замбо-Ангисса (Гомес, 71), Касорла, Онтиверос — Морено

Предупреждения: Кастельянос — Иборра, Чакла, Гаспар, Чуквезе, Касорла