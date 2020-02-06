Мирандес — Вильярреал 4:2 Видео голов и обзор матча

Испания

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Испании между Мирандесом и Вильярреалом.

Представитель Сегунды Мирандес, вслед за победами в Кубке Испании над Сельтой и Севильей, продолжает удивлять. "Рохильос" сенсационно обыграли Вильярреал со счетом 4:2 и во второй раз в своей истории вышли в полуфинал национального кубка.

Мирандес — Вильярреал 4:2

Голы: Айяс, 17, Кастельянос, 45+3, Онаиндиа, 58, Санчес, 90+2 — Онтиверос, 32, Касорла, 55

Мирандес: Лимонес — Гонсалес, Онаиндиа, Пойрьер, Долс (Кихера, 85) — Мальса, Хосабед — Рей, Пенья (Гуриди, 67), Кастельянос — Айяс (Маркос Андре, 79)

Вильярреал: Фернандес — Гаспар, Мори, Чакла (Пенья, 46), Кинтилья — Иборра — Чуквезе (Пако, 65), Замбо-Ангисса (Гомес, 71), Касорла, Онтиверос — Морено

Предупреждения: Кастельянос — Иборра, Чакла, Гаспар, Чуквезе, Касорла