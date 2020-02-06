Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Испании между мадридским Реалом и Реалом Сосьедад.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан произвел ротацию состава на четвертьфинальный матч национального кубка против Реала Сосьедад. Таким образом, место в основе досталось ее редкому "гостю" Браиму Диасу, который сыграет в группе атаки.

Реал: Ареола — Начо, Милитан, Рамос, Марсело — Родригес, Вальверде, Кроос — Б. Диас, Бензема, Винисиус

Запасные: Куртуа, Варан, Модрич, Йович, Иско, Менди, Родриго

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Мерино, Субельдия, Эдегор — Янузай, Исак, Оярсабаль

Запасные: Мойя, Барренечеа, Гевара, Муньос, Порту, Сальдуа, Виллиан Жозе

Матч Реал — Реал Сосьедад начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.