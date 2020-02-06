Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок стадии четвертьфинала финала Кубка Испании между Атлетиком из Бильбао и каталонской Барселоной.

Программу четвертьфинала Кубка Испании завершает напряженное противостояние на "Нуэво Сан Мамесе" между Атлетиком из Бильбао и каталонской Барселоной.

Поскольку восстановление Луиса Суареса главному тренеру "блаугранас" Кике Сетьену предстоит ожидать еще достаточно долго, Усман Дембеле все никак не может распрощаться с медперсоналом клуба, а Антуану Гризманну необходима небольшая пауза, то появление в линии атаки Серхи Роберто не выглядит удивительным. Кроме того, игру с первых минут начнет также и Иван Ракитич.

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Р. Гарсия, Д. Гарсия, Весга, Муньяин — Вильямс.

Запасные: Эскьета, Сан Хосе, Ларрасабаль, Лекуэ, Гомес, Адуриц, Вильялибре.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг — Роберто, Месси, Фати.

Запасные: Пенья, Фирпо, Умтити, Артур, Видаль, Колладо, Гризманн.

Матч Атлетик — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.