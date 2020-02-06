Испания

Подопечные Зинедина Зидана проиграли баскам в драматичном матче (3:4).

В рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский Реал принимал Реал Сосьедад. Главный тренер хозяев Зинедин Зидан прибегнул к ротации состава, предоставив шанс некоторым игрокам ближайшего резерва. Сразу же после стартового свистка "сливочные" забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля и намереваясь забить быстрый гол. Но с завершением позиционных атак у них были определенные проблемы. Первая возможность забить появилась лишь благодаря индивидуальным действиям Бензема – Карим прошел двоих оппонентов и пробил в ближний угол, к чему оказался готов Ремиро.

Со временем гости выровняли игру, став чаще владеть мячом. У Янузай был неплохой шанс забить, когда он пробил по воротам из пределов штрафной, но его удар был заблокирован Милитаном, в падении переведшим мяч на угловой. Реал ответил на это заработанным опасным штрафным, Родригес мог вывести свою команду вперед, но его прямой удар оказался неточным. А на 22-й минуте гости неожиданно открыли счет, и серьезно помог им в этом Ареола. Альфонс отбил мяч перед собой после удара Исака из-за пределов штрафной, а затем пропустил мяч между ног после добивания от Эдегора – 0:1. После пропущенного гола подопечные Зидана не растерялись и снова пошли в атаку, пытаясь как можно скорее восстановить паритет.

Мадридцы стали чаще пробивать по воротам, оставляя оборону соперника не у дел, но их удары были неточными. Под конец первого тайма у "сливочных" стали возникать реальные моменты. Сперва Родригес нанес классный обводящий удар в нижний угол, но Ремиро с ним справился. Затем забивать мог Марсело, который воспользовался отскоком мяча в штрафной площади, но бразилец пробил прямо в голкипера. Между этими эпизодами Рамос попал в перекладину, после чего прозвучал свисток об офсайде, которого не было, так что в случае попадания мяча в сетку, система VAR могла бы помочь пересмотреть решение главного арбитра. Перед уходом на перерыв гости едва не забили второй гол благодаря контратаке, но в ее завершении Исак промахнулся из выгодной позиции. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Реала Сосьедад.

Вторая половина встречи стала настоящим триллером. Все началось с того, что подопечные Альгуасиля забрали мяч под свой контроль и быстро забили, но гол Исака справедливо не был засчитан из-за офсайда. Но швед не отчаялся из-за этого, затем выдав феерический отрезок. Однако до этого Реал на несколько минут перехватил инициативу, но безуспешно контролировал мяч. А затем пришло время Исака — нападающий оформил дубль за три минуты. Сперва Александер в падении замкнул подачу Барренечеа — 0:2, а затем воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и от души послал его в ближний угол — 0:3.

Обеспечив комфортный задел, баски опустились на свою половину поля, за что быстро поплатились. Марсело сократил отставание в счете, отправил мяч в ворота после паса Диаса — 1:3. Через несколько минут Винисиус мог забить еще один гол в завершении сольного прохода, но вингера традиционно подвела точность. Мадридцы продолжали много владеть мячом, оказывая давления на чужую штрафную, из-за чего казалось, что они вот-вот забьют, но все получилось наоборот. На 69-й минуте герой матча Исак прошел по флангу и прострелил в штрафную на Мерино, а тот безо всякого сопротивления отправил мяч в сетку — 1:4.

Подобный счет поставил крест на перспективах Реала в отчетном поединке, но, к чести хозяев, они не сдались и продолжили борьбу. Мадридцы оккупировали чужую половину поля и стреляли по воротам из различных позиций, но их удары не достигали цели. В завершении одной из атак Винисиус таки забил благодаря очередному "ляпу" вратаря, коих было много, но гол не был засчитан из-за офсайда. Через две минуты мадридцы забили уже чистый гол — Винисиус ворвался в штрафную и отпасовал на Родриго, а тот поразил пустые ворота — 2:4.

После забитого гола подопечные Зидана пытались как можно скорее отправить еще один мяч в ворота Ремиро и возродить интригу, но очень долго сделать это не получалось. Случилось это уже в компенсированное время — Бензема сыграл на подборе после сейва Ремиро и подал на голову Начо, а тот сократил отставание своей команды до минимума — 3:4. Через минуту гости остались в численном меньшинстве после удаления Горосабеля, но Реалу уже не хватило времени, чтобы этим воспользоваться.

На последней минуте матча Рамос мог перевести игру в экстра-таймы, но пробил прямо во вратаря из выгодной позиции. Как итог, Реал из-за ужасной игры защитников и вратаря пропустил больше, чем забил, что повлекло за собой вылет "сливочных" из турнира. Зато у них теперь будет больше времени на восстановление между матчами национального чемпионата. А вот Реал Сосьедад попытается взять первый за 33 года трофей.

Реал — Реал Сосьедад 3:4

Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 — Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

Реал: Ареола — Начо, Милитан, Рамос, Марсело — Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос — Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64) — Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Милитан, Винисиус — Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель

Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)