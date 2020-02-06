Испания

Нападающий Атлетика из Бильбао завершил старания своей команды точным ударом головой в компенсированное время (1:0).

Остался неприятный след у каталонской Барселоны после прошлого розыгрыша Кубка Испании. Коллектив тогда еще Эрнесто Вальверде был остановлен Валенсией в финале данного состязания, так что амбициозная команда как никогда была заинтересована вернуться на пьедестал почета.

Стать на пути у "блаугранас" намеревался хозяин стадиона "Нуэво Сан Мамес" в одном из наиболее крупных городов Страны Басков — Атлетик из Бильбао. Своего рода "мятежное дерби" ожидало любителей испанского футбола уже на стадии четвертьфинала Кубка.

Атлетик карабкался из глубины сетки розыгрыша данного турнира, преодолев сразу на две ступени больше, нежели их соперник по отчетному поединку. Оппоненты у коллектива Гаиски Гаритано были не из высшего сегмента, так что перешагнуть через Интерсити (3:0), Сестао (4:0) и Эльче (2:1) получилось относительно малой кровью. А вот с Тенерифе пришлось как следует прободаться (4:3) за право сыграть против одной из лучших команд Испании в последние годы.

Хотя Барселона могла и "не доехать" до четвертьфинальной стадии, устроив сцену великого мученика в 1/16 на Ибице (2:1). Однако команда Кике Сетьена сумела прийти в себя уже в матче против Леганеса (5:0), так что к игре против Атлектика подходила в здравом расположении духа.

Всегда напряженными получаются матчи между данными командами. Тем более, когда речь идет о противостоянии на поле Атлетика. Однако в кубковой игре Барселона решила сыграть остро в начальной фазе, и вполне имела шансы быстро открыть счет — Месси несколько раз перспективно набирал ход, однако Фати в завершающей стадии не особо сопутствовала Удача.

"Привозить" оборона каталонской команды также не особо стеснялась. На 10-й минуте защитники проспали подачу углового на ближнюю штангу и лишь офсайд у Иньяки не позволил хозяевам выйти вперед. Затем, Марк-Андре тер Штеген поддержал неудачные начинания партнеров несколькими неточными попытками низом начать атаку своей команды, однако так ни разу и не был пойман за свои оплошности.

Параллельным курсом футболисты не забывали как следует проверить на прочность ноги друг друга, не особо стесняясь главного арбитра, который щедро вознаграждал их предупреждениями в любой подходящей ситуации.

Все это было в первой половине, а вот со вторым таймом получилось уже не так ярко с точки зрения атак. Взрывные моменты Месси и Гризманна, каждому из которых по разу не удалось переиграть голкипер Симона ударами из убойных позиций перед воротами, были словно айсберги посреди океана. Впрочем, у любой ледяной глыбы в воде всегда есть скрытое дно. Барселона проспала попытку соперников поддавить на последних минутах. А дальше, все просто — Ибаи Гомес с правого фланга подал на ближний угол вратарской, откуда точно подсек мяч в дальний угол головой Иньяки Вильямс. Времени отыграться уже не было. Голиаф повержен!

Финальный свисток арбитра валенсийского арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировал проход в следующий раунд Атлетика из Бильбао, а вот для каталонской Барселоны путь в национальном Кубке был завершен заблаговременно. Неожиданными будут полуфиналы, согласитесь.

Атлетик — Барселона 1:0

Гол: Вильямс, 90+3

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) — Вильямс.



Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба — Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг — Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Йерай, Весга, Капа — Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур.