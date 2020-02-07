Реал Мадрид — Реал Сосьедад 3:4 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Испании между двумя Реалами — Сосьедад и Мадрид.
Реал Мадрид - Реал Сосьедад, Getty Images
07 февраля 2020, 06:21
На Сантьяго Бернабеу состоялся сумасшедший поединок. В рамках 1/4 финала мадридский Реал уступил Реал Сосьедаду и выбыл из розыгрыша Кубка Испании.
Реал — Реал Сосьедад 3:4
Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 — Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69
Реал: Ареола — Начо, Милитан, Рамос, Марсело — Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос — Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64) — Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль
Предупреждения: Милитан, Винисиус — Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель
Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)
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