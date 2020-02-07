L'Equipe: Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира

Испания

Наставник Атлетико получает более 43 млн евро в год до вычета налогов.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне возглавляет список самых высокооплачиваемых коучей мира, утверждает L'Equipe.

По информации издания, Симеоне зарабатывает 3,6 млн евро в месяц до вычета налогов. Хосеп Гвардиола (Ман Сити) получает по 1,94 млн евро в месяц, а Жозе Моуриньо (Тоттенхэм) и Юрген Клопп (Ливерпуль) – по 1,46 млн.

Также солидные деньги зарабатывают Зинедин Зидан (Реал, 1,46 млн) и Антонио Конте (Интер, 1,38).

Несмотря на зарплату тренера, дела у Атлетико в этом сезоне идут не лучшим образом: "матрасники" набрали только 36 очков в 22 турах Ла Лиги и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от третьего места составляет три очка, а от первого — 13.