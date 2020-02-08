Испания

Стали известны заработные платы ведущих футболистов европейского футбола.

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает L'Equipe.

По информации источника, аргентинский футболист получает 8,3 миллиона евро в месяц (до вычета налогов).

Далее идет Криштиану Роналду – он получает 4,5 миллиона в месяц, а на третьей строчке Неймар – 3 млн. в месяц.

В пятерку вошли два других футболиста Барселоны: Луис Суарес и Антуан Гризманн – каждый из них получает чуть менее трех миллионов евро в месяц.

Отметим, что в английской Премьер-лиге самым высокооплачиваемым футболистом является Давид Де Хеа из Манчестер Юнайтед – 1,76 миллиона евро в месяц.

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