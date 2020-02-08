Завершился поединок 23-го тура чемпионата Испании.
Вальядолид - Вильярреал, фото Вильярреал
08 февраля 2020, 21:24
В матче 23-го тура чемпионата Испании Вальядолид в родных стенах сыграл в результативную ничью с Вильярреалом.
Хозяева остались на 15-й строчке в таблице, имея в активе 26 очков. "Желтая субмарина" продолжает догонять зону еврокубков, идя на седьмом месте.
Вальядолид — Вильярреал 1:1
Голы: Алькарас, 15 — Морено, 54
Вальядолид: Масип — Мойано, Кико, Салису, Гарсия — Плано (Бен Арфа, 78), Мичел, Алькарас, Тони (Эрвиас, 65) — Унал, Рамирес (де ла Фуэнте, 70)
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Мори, Альбиоль, Пенья — Гомес (Онтиверос, 84), Касорла, Иборра, Тригерос, Морено — Алькасер (Чуквезе, 72)
Предупреждения: Тони, Мойано, Гарсия — Альбиоль, Иборра, Пенья