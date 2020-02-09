Испания

"Бело-синие" победили со счетом 2:1.

Реал Сосьедад одержал победу над Атлетиком в матче 23-го тура Примеры. Победный гол для "бело-синих" забил Александр Исак, который вышел на замену во втором тайме.

Реал Сосьедад – Атлетик 2:1

Голы: Порту, 65, Исак, 83 – Вильямс, 71.

Реал Сосьедад: Ремиро – Муньос, Субельдия, Ле Норман, Сальдуа – Сангальи (Янузай, 59), Гевара (Элустондо, 77), Мерино, Порту – Виллиан Жозе (Исак, 55), Оярсабаль.

Атлетик: Унаи Симон – Баленсиага, Йерай Альварес, Нуньес, Капа – Ибаи Гомес, Сан Хосе, Беньят (Д. Гарсия, 63, Кодро (Муниаин, 46), Лекуэ – Вильялибре (Вильямс, 55).

Предупреждения: Порту, Исак – Капа, Д. Гарсия.

Удаление: Муниаин, 89.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.