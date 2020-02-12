Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча 1/2 финала Кубка Испании.

Атлетик примет Гранаду в рамках первого полуфинального матча самого сенсационного за последние годы розыгрыша Кубка Испании.

Атлетик — Гранада

Среда, 12 февраля, 22:00. Сан Мамес, Бильбао. Главный арбитр встречи — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Атлетик подходит к поединку в статусе одного из двух фаворитов турнира наряду с Реалом Сосьедад. Гранада, тем не менее, вряд ли переживает насчет этого и собирается пробиться в следующую стадию. Баски на пути к полуфиналу прошли Эльче и Тенерифе лишь в серии пенальти, а Барселона была вынуждена капитулировать в компенсированное время.

Удача сопутствовала Атлетику весь турнир, но и она иногда может заканчиваться. Однако отдать должное "красно-белым" стоит. Команда при не лучшей форме в чемпионате доказала, что готова бороться за титул и отдавать все силы на поле. Редко такое бывает, что Атлетик получает реальный шанс выиграть турнир. Реала, Барселоны и Атлетико в Кубке Испании больше нет, а потому шансы высоки.

Что касается Гранады, то команда не менее сложно пробиралась в полуфинал. Бадалона и Бадахос пали лишь в дополнительное время, а в четвертьфинале пришлось противостоять участнику 1/8 Лиги чемпионов Валенсии. От "насридов" можно ожидать чего угодно. Был промежуток в начале сезона, когда они лидировали в турнирной таблице.

К тому же, Гранада — классический неприятный соперник, который забирает мяч "с ногами", готов биться до последнего и здорово использует стандартные положения. Это явно не тот набор, который хочется получить в кубковом матче. В очном противостоянии в пятнадцатом туре Ла Лиги баски уверенно обыграли Гранаду дома — 2:0. Однако что-то подсказывает, что отчетная встреча для хозяев будет куда сложнее.

прогноз 0:0

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.