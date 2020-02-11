Фелиш не тренируется с Атлетико из-за болезни

Форвард Атлетико Жоау Фелиш пропускает тренировочные занятия своей команды.
ЖОАУ ФЕЛИШ, GETTY IMAGES
11 февраля 2020, 22:58
Жоау Фелиш на протяжении двух дней не тренируется, ему предоставлен отдых, сообщил официальный сайт Атлетико.
У 20-летнего футболиста фаринготонзиллит (воспаление глотки и миндалин).
Сроки выздоровления португальца на данный момент не сообщаются.
В текущем сезоне Фелиш провел 17 матчей в Примере: на его счету два гола и одна результативная передача.
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