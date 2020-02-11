Фелиш не тренируется с Атлетико из-за болезни

Испания

Форвард Атлетико Жоау Фелиш пропускает тренировочные занятия своей команды.

Жоау Фелиш на протяжении двух дней не тренируется, ему предоставлен отдых, сообщил официальный сайт Атлетико.

У 20-летнего футболиста фаринготонзиллит (воспаление глотки и миндалин).

Сроки выздоровления португальца на данный момент не сообщаются.

В текущем сезоне Фелиш провел 17 матчей в Примере: на его счету два гола и одна результативная передача.