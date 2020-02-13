Реал Сосьедад — Мирандес. Накануне

Испания

Football.ua анонсирует первый полуфинальный матч Кубка Испании между Реал Сосьедадом и Мирандесом.

В Стране Басков второй день подряд в воздухе витает атмосфера Кубка Испании. Любители футбола в этом регионе являются свидетелями возможно исторического события, когда два баскских клуба могут выйти в финал национального кубка. Вчера свой матч отыграл Атлетик против Гранады. Сегодня, в 100 километрах от эпицентра вчерашнего футбольного вечера Сан-Мамеса, в Сан-Себастьяне Реал Сосьедад примет Мирандес.

Реал Сосьедад — Мирандес

Четверг, 13 февраля, 22:00. Аноэта, Сан-Себастьян. Арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано. Прямая трансляция на Megogo Футбол.

Безусловным фаворитом данной пары является коллектив Иманоля Альгуасиля. Баски имеют на порядок выше уровень и опыт игр в поединках подобного масштаба. Однако, не стоит забывать, что у нынешнего Мирандеса нет авторитетов, что они уже неоднократно сумели доказать в этом розыгрыше. Поговорим о пути команд к полуфиналу.

Реал Сосьедад начал свои выступления со второго раунда, где встретился с представителем четвертого дивизиона Бесериллем. Там баски провели, мягко говоря, тренировку, победив 8:0 на выезде. На следующей стадии "бело-голубые" вновь встретились с командой из четвертого дивизиона, где забили в два раза меньше и победили 4:0. Уже на стадии 1/16 финала у Сосьедада начались серьезные соперники. На Аноэте в уверенной манере был обыгран Эспаньол (2:0), а в 1/8 финала Осасуна (3:1). То что происходило в четвертьфинале, наверное, все надолго запомнят. Баски вынесли вперед ногами мадридский Реал на их поле — 4:3.

Мирандес свой путь также начал со второго раунда. Встретившись с третьелиговой командой Корухо, "рохильос" вышли победителями благодаря сумасшедшему экстра-тайму. Матч завершился со счетом 5:4 в их пользу. На следующей стадии вновь команда из третьего дивизиона — Мурсия, и вновь победа в экстра-тайме — 3:2. В 1/16 финала Мирандес сотворил первую сенсацию, выбив Сельту (2:1). В 1/8 финала жертвой "испанского Аякса" стала Севилья, которая увезла из провинции Бургос болезненное поражение 1:3. В четвертьфинале перед Мирандесом не устоял еще один представитель Ла Лиги Вильярреал. На сей раз Мирандес победил со счетом 4:2.

Преимуществом Мирандеса накануне двухматчевого противостояния является два фактора: 1) ответный поединок они будут играть дома; 2) этой команде нечего терять, для них авторитетов не существует. Однако, на стадии полуфинала начинается немного иной формат турнира. Если на предыдущих этапах клуб из Сегунды мог вырывать славные победы в одном конкретном матче, то сейчас им предстоит встретиться с соперником выше уровня в двухматчевом противостоянии. Хватит ли этой скромной команде энтузиазма минимум на 180 минут?

Мирандес уже является героями для своих болельщиков. Команда во второй раз в истории пробилась в полуфинал Кубка Испании. В Сегунде у них все стабильно, на повышение они явно не претендуют, да и от зоны вылета они находятся на безопасном расстоянии, а значит смогут все силы бросить на два важнейших матча в сезоне против Сосьедада.

Баскский клуб в Ла Лиге находится на расстоянии двух очков от зоны Лиги чемпионов, а значит финальная часть чемпионата для них будет очень жаркая и ответственная. Плотность в турнирной таблице не гарантирует им пока что даже попадания в Лигу Европы.

Обе команды находятся в преподнесенном настроении. Сосьедад имеет шикарный шанс выиграть Кубок Испании впервые за 33 года. По сути, подняв над своей головой Кубок Короля, "бело-голубые" решат вопрос с выходом в еврокубки, тем самым смогут играть без особого давления финальную часть сезона. К тому же, не меньшим мотиватором для них будет возможное баскское дерби в финале турнира, куда с большой вероятностью выйдет Атлетик из Бильбао. Это конечно не Эль-Классико, но вывеска тоже очень достойна финала.

прогноз 3:1