Испания

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок Кубка Испании.

Сенсационный Мирандес в 1/2 Кубка Испании отправился в гости к Реалу Сосьедад, который встречает представителя Сегунды без основного нападающего Виллиана Жозе.

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Ле Норман, Элустондо, Монреаль - Порту, Мерино, Субельдия, Эдегор, Ойярсабаль — Исак

Запасные: Муньос, Виллиан Жозе, Гевара, Мойя, Джухра, Янузай, Сангальи

Мирандес: Регильос — Сибуло, Онаиндиа, Пойрьер, Салаберриа — Алдалур, Малса — Рей Васкес, Наварро, Кастельянос — Баррозо

Запасные: Манрангао, Крисетиг, Лизоаин, Пена, Саньян, Висенте, Барко

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией вместе с Football.ua.