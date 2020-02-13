Испания

Представитель Сегунды смог отличиться на выезде и с неплохими шансами ждет вторую встречу.

В первом матче полуфинального противостояния сенсационный Мирандес отправился в гости к Реал Сосьедаду и собирался удивить очередного представителя Ла Лиги.

Однако счет в матче открыл Реал Сосьедад. Онаиндиа сбил противника в своей штрафной площади, а Оярсабаль уверенно реализовал "приговор".

Тем не менее, гости абсолютно не сдались и очень здорово выглядели к концу тайма, когда им и удалось сравнять счет - Матеус Баррозо получил мяч на линии штрафной, убрал оппонента на замахе и пробил в угол с рикошетом. 1:1.

Впрочем, Реал Сосьедад сразу же собрался и вернул преимущество в счете - Сумбур возник в штрафной площади гостей, Регильос справился с двумя ударами, но после попытки Эдегора он был бессилен. 2:1.

Начало второго тайма увенчалось несколькими опасными моментами в исполнении хозяев, но Регильос был безупречен. Мирандес ближе к концу встречи довольно смело шел вперед, но найти брешь в обороне соперника не мог.

Кажется, в конце Мирандес согласился на поражение с минимальным отставанием в счете. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев, которая оставляет Мирандесу неплохие шансы на еще большую сенсацию.

Реал Сосьедад — Мирандес 2:1

Голы: Оярсабаль, 9, Эдегор, 42 — Баррозо, 39

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Ле Норман, Элустондо (Гевара, 68), Монреаль - Порту (Янузай, 77), Мерино, Субельдия, Эдегор, Ойярсабаль — Исак (Виллиан Жозе, 67)

Мирандес: Регильос — Сибуло, Онаиндиа, Пойрьер, Салаберриа — Алдалур, Малса — Рей Васкес (Висенте, 86), Наварро (Пенья, 76), Кастельянос — Баррозо (Маркос Андре, 70)

Предупреждения: Монреаль, Оярсабаль, Сальдуа — Салаберриа