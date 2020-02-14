Испания

Мигель Анхель Хиль Марин попробует себя в новой роли.

Генеральный директор мадридского Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин был объявлен новым первым вице-президентом Ла Лиги, сменив на этом посту Клементе Вильяверде, сообщает Marca.

Хиль Марин был единственным кандидатом на должность. Он проработает на ней два года, после чего имеет право быть переизбранным. Он войдет в состав комиссии, сформированной из представителей Реала, Барселоні, Бетиса, Леванте, Валенсии и Вильярреала, добавляет AS.

В сентябре 2019 Мигель Анхель также был избран новым членом Исполнительного комитета Ассоциации европейских клубов.

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