Испания

Полузащитник Реала Хамес Родригес продолжает процесс восстановления.

Хамес Родригес приступил к тренировкам с Реалом, сообщает Marca.

По информации источника, 28-летний футболист пока еще не набрал оптимальные физические кондиции. Таким образом, с большой долей вероятности, он не сыграет против Сельты.

В текущем сезоне Хамес провел семь матчей в Примере: на его счету один гол и одна результативная передача.

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