Испания

Голы Антуана Гризманна и Серхи Роберто принесли каталонцам победу над командой Хосе Бордаласа (2:1).

В рамках 24-го тура Ла Лиги встречались вторая и третья команды чемпионата – Барселона принимала Хетафе. Главный тренер каталонцев Кике Сетьен обошелся без сюрпризов со стартовым составом, так что все внимание было приковано к событиям на поле. Гости неожиданно завладели инициативой сразу же после стартового свистка, а Барса, в свою очередь, отсиживалась на своей половине поля. "Городским", впрочем, не удавалось оказывать давление на ворота тер Штегена, а затем они и вовсе отдали мяч сопернику.

Месси мог забить относительно быстрый гол, оказавшись один на один с Сорией, но Лионель не смог перебросить мяч через вратаря. "Сине-гранатовые" полностью забрали мяч под свой контроль, пытаясь вскрыть оборону соперника, но вместо созданных опасных моментов они пропустили в свои ворота. Но, к их радости, гол был отменен из-за фола Ньома в атаке. Сразу же после этого Кукурелья мог забить чистый гол, но его удару из пределов штрафной немного не хватило точности.

Подопечные Хосе Бордаласа еще некоторое время пребывали на чужой половине поля. но затем отдали мяч во владение Барселоне, что очень быстро принесло плоды хозяевам. На 33-й минуте Месси вывел Гризманна на свидание с Сорией, а француз уверенно реализовал свою возможность забить – 1:0. Уже через шесть минут каталонцы сделали громкую заявку на победу, удвоив преимущество. Роберто, подключившись к атаке, откликнулся на прострел Фирпо и отправил мяч в угол ворот – 2:0. До окончания первой половины встречи у Месси было две возможности довести счет до разгромного, но в первом случае Лионель не попал по воротам, а во втором был надежен Сория. Команды отправились на перерыв при преимуществе Барселоны в два забитых мяча.

Начало второй 45-минутки проходило в сдержанной манере, хозяев устраивал счет, из-за чего они не рвались в атаку, а у "городских" впереди ничего не получалось. Посему Бордалас произвел две ранние замены с целью усиления атаки, выпустив на поле Анхеля и Кенеди. Гости много владели мячом на чужой половине поля, но никакого давления на ворота тер Штегена не оказывали. Надежда была на стандартные положения, но их у Хетафе было не так уж и много. Однако им все же удалось забить, случилось это с игры. Мата подал в штрафную на Анхеля, а тот эффектным ударом с разворота пробил в противоход тер Штегену — 2:1.

Немного позднее Анхель едва не оформил дубль, пробив в касание после подачи со штрафного — тер Штеген среагировал на этот удар, но справился с ним лишь со второй попытки, в последний момент не позволив мячу пересечь линию ворот. А через две минуты забить могли уже каталонцы, однако Гризманн промахнулся из выгодной позиции, отправив мяч на трибуны. Через несколько минут Антуан упустил еще один шанс отличиться — француз получил пас от Месси и пробил мимо Сории, но не попал по воротам.

После этого подопечные Бордаласа снова перебрались на чужую половину поля, где на первый план вышел Мата, пытавшийся всячески угрожать воротам тер Штегена, но защитникам Барсы удавалось мешать Хауме наносить удары. Со временем Барселона успокоила игру, забрав мяч под свой контроль и практически не отдавая его соперника. В оставшееся до финального свистка время "сине-гранатовые" спокойно довели матч до логического завершения. Благодаря этой победе команда Сетьена сравнялась по набранным очкам с Реалом, который имеет матч в запасе. "Городские" же пока остаются третьими, но их может настичь Севилья в случае победы над Эспаньолом.

В 25-м туре Ла Лиги Барселона испытает на прочность Эйбар, а Хетафе ожидает еще один сложный экзамен – матч против Севильи.

Барселона - Хетафе 2:1

Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 — Анхель, 66

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба (Фирпо, 22) — Артур (Ракитич, 75), Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати (Видаль, 85)

Хетафе: Сория — Ньом,Эчейта, Даконам, Оливера (Кенеди, 52) — Этебо (Ндиайе, 67), Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Молина (Анхель, 52), Мата

Предупреждения: Умтити, Фирпо, Фати — Мата, Кенеди