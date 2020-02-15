Испания

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании между Гранадой и Вальядолидом.

Вальядолид выигрывал до 81-й минуты матча, однако пропустил, а в компенсированное время и вовсе остался ни с чем.

Гранада – Вальядолид 2:1

Голы: Пуэртас, 81, Фернандес, 90+6 – Гвардиола, 56

Гранада: Руй Силва, Херман Санчес, Диас (Пуэртас, 61), Нева, Фулькье, Жил Диаш (Мачис, 53), Вадильо (Вико, 71), Эррера, Гоналон, Мартинес, Фернандес

Вальядолид: Масип, Салису, Оливас, Мойяно, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио, Алькарас, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 75), Гвардиола (Мичел, 79), Унал, Плано (Антоньито, 90)

Предупреждения: Сан-Эметерио, Фулькье, Фернандес, Плано.

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