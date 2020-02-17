Мадридский клуб допустил осечку в игре против "кельтов".
Реал — Сельта, Getty Images
17 февраля 2020, 01:25
В рамках 24-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Сельту.
Подопечные Зинедина Зидана не сумели обыграть гостей, позволив Барселоне сократить отрыв до первой строчки.
Обзор матча:
Реал — Сельта 2:2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (с пенальти) — Смолов, 7, Мина, 86
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 81) — Бэйл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус, 73)
Сельта: Бланко — Айду, Мурильо, Араухо — Васкес (Систо, 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина, 83), Оласа — Аспас, Смолов (Суарес, 70)
Предупреждения: Бэйл, Карвахаль — Оласа, Йокушлу.