Испания

Хави Росада покинул свою должность.

Специалист Хави Росада покинул должность главного тренера Реал Овьедо, за который выступает украинец Андрей Лунин. Об этом сообщает официальный сайт "карбайонцев".

Причина увольнения 37-летнего наставника неизвестна. По всей видимости, руководство клуба осталось недовольно результатами команды в нынешнем сезоне.

Хави Росада возглавил первую команду Овьедо в сентябре прошлого года, перейдя из молодежный команды.

После 28 туров в Сегунде Реал Овьедо с 29 очками располагается в зоне вылета на 19-й позиции.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.