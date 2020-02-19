Испания

Каталонцы летом попытаются приобрести аргентинца.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес интересует Барселону, которая готовит официальное предложение "нерадзурри". Об этом сообщает Calciomercato.

В контракте у футболиста прописана сумму отступных в размере 111 млн евро. Барселона намерена активировать эту клаусулу, но договориться с Интером о рассрочке платежей во избежании нарушений Финансового фейр-плей.

Также сообщается, что в сделку могут быть включены другие игроки "сине-гранатовых", к примеру, Артуро Видаль, которого миланцы хотели подписать в январе.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец отыграл 29 матчей за "нерадзурри", отметившись 16 голами и 4 ассистами.