Испания

У шейха есть пять дней, чтобы обратиться в этот же суд с апелляцией.

Судья Мария Анхелес Руис Гонсалес удовлетворил требование прокурора убрать из руководства Малаги шейха Абдуллу Аль-Тани, а также его сыновей-советников Нассера, Ракана и Найефа, сообщает Goal.

На ближайшие шесть месяцев в клубе введена внешняя администрация, им будет руководить Хосе Мария Муньос. Однако шейх может в течении пяти дней обратиться в суд с апелляцией. Это может отстрочить окончательное решение еще на несколько месяцев.

Также суд установил залог в 5,4 млн евро. Если он не будет выплачен, клуб будет изъят у Аль-Тани.

Владельцу Малаги предъявили ряд обвинений, одно из которых – незаконное приобретение клуба и неправильное управление.

Аль-Тани купил Малагу в июне 2010 года примерно за 36 млн евро. Его финансовые вливание помогли "анчоусам" купить ряд игроков, среди которых – Рууд ван Нистелроой, Санти Касорла, Иско и Жулио Баптишта, а также назначить тренером Мануэля Пеллегрини.

Эти подписания помогли Малаге занять четвертое место в Ла Лиге в 2012 году и впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. Вскоре после этого клуб из-за финансовых трудностей продал несколько важных игроков, однако дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где при неоднозначном судействе вылетел от дортмундской Боруссии.

В 2018 году "анчоусы" вылетели из Примеры. Сейчас они идут на 15-м месте во втором дивизионе чемпионата Испании.