Испания 21 февраля 2020, 14:52 Лемар получил травму правого бедра в игре против Ливерпуля Игрок выбыл на неопределенный срок. Тома Лемар, Getty Images 21 февраля 2020, 14:52 Полузащитник мадридского Атлетико Тома Лемар получил повреждение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (1:0). Игрок был заменен после перерыва, вместо него в игру вступил Маркус Льоренте. По информации пресс-службы "рохибланкос", у игрока диагностировали мышечную травму правого бедра. Сроки восстановления 24-летнего француза пока неизвестны. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Тома Лемар Команды Атлетико Источники ФК Атлетико Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте