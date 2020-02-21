Полузащитник мадридского Атлетико Тома Лемар получил повреждение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (1:0).

Игрок был заменен после перерыва, вместо него в игру вступил Маркус Льоренте.

По информации пресс-службы "рохибланкос", у игрока диагностировали мышечную травму правого бедра.

Сроки восстановления 24-летнего француза пока неизвестны.

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