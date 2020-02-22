Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 25-го тура Ла Лиги.

Барселона в 25 туре чемпионата Испании примет Эйбар на своем поле и постарается набрать очередные три балла.

Барселона — Эйбар

Суббота, 22 февраля, 17:00. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо.

"Сине-гранатовые" по итогам прошлого тура смогли приблизиться к Реалу на расстояние одного балла и не могут позволить себе терять очки в поединках с командами ранга Эйбара. Прошлый тур каталонцы завершили победой над Хетафе в очень сложном матче. Однако самое интересное за эту неделю произошло в стане Барселоны вовсе не на футбольном поле.

Каталонцы подписали Мартина Брайтвейта, воспользовавшись разрешением от федерации футбола Испании. Последние навлекли на себя гнев генерального директора Леганеса Мартина Ортеги, не позволив "огурцам" восполнить потерю датского нападающего. Брайтвейт, кстати, попал в заявку на отчетную игру и сможет дебютировать.

Эйбар, в свою очередь, набрал лишь два балла за последние четыре игры и, очевидно, пребывает не в лучшем эмоциональном состоянии. К тому же не хватает нескольких важных игроков, выбывших по разным причинам. Как и во многих других случаях, шансы соперника Барселоны невелики, но "оружейники", несмотря на не лучшую серию, покажут свой максимум в игре с грозным оппонентом.

К тому же, Эйбар неплохо играет в этом сезоне против команд из верхней части турнирной таблицы. Об этом говорят ничья с Барселоной в первом круге, победы над Атлетико и Севильей. Однако статистика личных встреч явно на стороне Барселоны и даже неплохая форма Эйбара против сильных команд гостям вряд ли поможет.

Не сыграют: Дембеле, Суарес, Альба, Туран — Рамис, Кике, Шарлес

Под вопросом: Бигас

Интересные факты:

Барселона выиграла в 18 из 19 последних матчей Ла Лиги.

Барселона выиграла 10 из 11 последних игр против Эйбара.

Барселона забивала минимум два гола в последних 11 матчах против Эйбара.

ПРОГНОЗ 3:0

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