Испания

Каталонцы одолели басков в 25-м туре Примеры.

В поединке 25-го тура чемпионата Испании Барселона в родных стенах легко обыграла Эйбар, забив пять голов и сохранив свои ворота "сухими".

Отметим, что каталонцы все вопросы о победителе встречи решили еще в первом тайме, когда три гола на свой счет записал форвард Лионель Месси. Во второй половине аргентинец забил четвертый гол. Также свое имя на табло записал хавбек Артур. Кроме того, в поединке дебютировал нападающий "блаугранас" Мартин Брайтвейт, перешедший из Леганеса за 18 миллионов евро.

Барселона — Эйбар 5:0

Голы: Месси, 14, 37, 40, 88, Артур, 89

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике (Умтити, 68), Ленгле, Хуниор — Ракитич, Бускетс (Де Йонг, 59), Видаль, Артур — Месси, Гризманн (Брайтвейт, 72)

Эйбар: Дмитрович — Коте, Арбилья, Бургос, Техеро — Эспозито (Кристофоро, 83), Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Эскаланте, Орельяна — Энрич (Кике, 66)

Предупреждения: Эскаланте, Диоп