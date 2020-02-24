Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.
Атлетико - Вильярреал, getty images
24 февраля 2020, 14:58
В поединке 25-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле сумело обыграть Вильярреал.
Три очка в матче позволили "матрасникам" подняться на третью строчку в турнирной таблице. Вильярреал, в свою очередь, остается на седьмом месте.
Атлетико — Вильярреал 3:1
Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Фелиш, 74 — Пако Алькасер, 16.
Атлетико: Облак — Врсалько (Триппьер, 58), Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Корреа, Коке, Партей, Сауль — Мората (Льоренте, 83), Витоло (Жоау Фелиш, 57).
Вильярреал: Асенхо — Рубен Пенья, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено — Тригерос, Иборра (Онтиверос, 75), Касорла — Херард Морено (Чуквезе, 64), Пако Алькасер, Мои Гомес (Замбо-Ангисса, 84).
Предупреждения: Сауль, Жоау Фелиш — Пенья.