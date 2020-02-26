Травма защитника оказалась несерьезной.
Жерар Пике, Getty Images
26 февраля 2020, 15:23
Защитник Барселоны Жерар Пике повредил лодыжку во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).
Игрок не смог доиграть матч до конца и его заменил Клеман Ленгле в компенсированное арбитром ко второму тайму время.
Тем не менее, худшие опасения не подтвердились. После матча испанец заявил, что чувствует себя хорошо и, скорее всего, сможет принять участие в предстоящем Эль-Классико 1 марта, в воскресенье.
Вашему вниманию видеообзор матча Наполи — Барселона.