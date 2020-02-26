Защитник Барселоны Жерар Пике повредил лодыжку во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Игрок не смог доиграть матч до конца и его заменил Клеман Ленгле в компенсированное арбитром ко второму тайму время.

Тем не менее, худшие опасения не подтвердились. После матча испанец заявил, что чувствует себя хорошо и, скорее всего, сможет принять участие в предстоящем Эль-Классико 1 марта, в воскресенье.

Вашему вниманию видеообзор матча Наполи — Барселона.

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