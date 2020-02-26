Испания

Травма защитника оказалась несерьезной.

Защитник Барселоны Жерар Пике повредил лодыжку во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Игрок не смог доиграть матч до конца и его заменил Клеман Ленгле в компенсированное арбитром ко второму тайму время.

Тем не менее, худшие опасения не подтвердились. После матча испанец заявил, что чувствует себя хорошо и, скорее всего, сможет принять участие в предстоящем Эль-Классико 1 марта, в воскресенье.

Gerard Piqué abandona el estadio. No parece cojear y las sensaciones parecen mejores . Llegará al domingo ? @ElTransistorOC pic.twitter.com/E3Czyf9Zol — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 25, 2020

Вашему вниманию видеообзор матча Наполи — Барселона.