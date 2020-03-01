Испания

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча лидеров чемпионата Испании.

В этот уикенд состоится поединок между двумя грандами испанского футбола, в котором мадридским Реал примет на своем поле Барселону.

На данный момент каталонский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая своего главного конкурента на два пункта. Команда Кике Сетьена смогла воспользоваться осечками "сливочных" во встречах с Сельтой (2:2) и Леванте (0:1) и вернула себе первую строчку.

Не могло не сказаться на психологическом состоянии Реала и поражение в Лиге чемпионов от Ман Сити (1:2). Подопечные Зинедина Зидана вели по ходу матча, но пропустили два гола в середине второго тайма и ухудшили свои шансы на выход в следующий раунд.

Поединок первого круга между командами в Барселоне завершился нулевой ничьей.

Предлагаем вашему вниманию онлайн матча Реал – Барселона, который состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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