Испанский специалист высказался о предстоящей поединке чемпионата Испании против Реала.
Кике Сетьен, Getty Images
29 февраля 2020, 10:40
Реал примет Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Примеры. Главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен поделился ожиданиями от принципиального поединка.
"Я буду наслаждаться. Осознаю важность этого матча и хочу выиграть его. Буду чувствовать себя так, как будто это мой дебютный матч в качестве футболиста. Я счастлив".
"Это уникальная возможность для тренера. Это можно сравнить с моим дебютом в качестве тренере в Лиге чемпионов. Я буду наслаждаться каждой игрой ежедневно, пока я здесь".
"Мы будем атаковать, ведь это находится в ДНК Барселоны. Всегда пытаемся найти брешь в обороне соперника, но Реал последние несколько месяцев показал хорошую игру в защите. В этой команде есть хорошие футболисты, которые могут доставить нам проблем", — приводит слова Сетьна Mundo Deportivo.
Напомним, матч Реал — Барселона состоится первого марта в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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