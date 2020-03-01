Испания

Единственный гол в матче забил Рауль Гарсия в с пенальти.

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги На Сан-Мамесе Атлетик принимал Вильярреал. Баски добыли три очка благодаря точному удару с пенальти Рауля Гарсии на 56-й минуте.

На 66-й минуте Атлетик имел возможность удвоить свое преимущество, однако Иньяки Вильямс не сумел забить второй пенальти в матче.

После 26 матчей Атлетик занимает десятое место в турнирной таблице с 34-ю очками. Следующий матч подопечные Гаритано сыграют против Гранады (5 марта). "Желтая субмарина" в следующем туре сыграют против Леганеса (8 марта), а на данный момент располагается на восьмом месте и имеют в своем активе 38 очков.

Атлетик Бильбао - Вильярреал 1:0

Гол: Р. Гарсия, 56 (пен).

Атлетик: Симон — Капа, Й. Альварес, И. Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Весга — Ибай (Вильямс, 52), Муниаин (Сансет, 73), Кордоба (Нуньес, 82) — Р. Гарсия.

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, П. Торрес, А. Морено — Касорла (Чуквуэзе, 68), Иборра (Замбо, 58), Тригерос, Парра (М. Гомес, 75) — Ж. Морено, Пако.

Предупреждения: Берчиче, Капа, Кордоба, Весга, Р. Гарсия, Нуньес — П. Торрес, Иборра, Замбо, Ж. Морено, Чуквуэзе.

На 66-й минуте Вильямс (Атлетик) не реализовал пенальти.