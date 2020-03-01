Чемпионат Испании все еще богат отечественными футболистами.
Атлетик - Вильярреал, twitter.com/VillarrealCF
01 марта 2020, 17:27
Завершился поединок 26-го тура Примеры, в котором Атлетик в родных стенах сумел добыть победу над Вильярреалом, забив единственный гол в игре.
Примечательно, что в стартовом составе на поле вышло 22 испанских футболиста — последний раз такое количество местных игроков появлялось в старте в августе 2014-го года в поединке Эйбар — Реал Сосьедад.
Всего за последние десять лет, помимо этих двух встреч, еще в трех поединках Примеры выходили футболисты из Испании, а именно Спортинг — Атлетик в марте 2010-го, Нумансия — Атлетик в апреле 2009-го и Нумансия — Спортинг в марте 2009-го.
Ранее нападающий басков Иньяки Уильямс забавно высказался о своем возможном переходе в Барселону.