Испания

Чемпионат Испании все еще богат отечественными футболистами.

Завершился поединок 26-го тура Примеры, в котором Атлетик в родных стенах сумел добыть победу над Вильярреалом, забив единственный гол в игре.

Примечательно, что в стартовом составе на поле вышло 22 испанских футболиста — последний раз такое количество местных игроков появлялось в старте в августе 2014-го года в поединке Эйбар — Реал Сосьедад.

Всего за последние десять лет, помимо этих двух встреч, еще в трех поединках Примеры выходили футболисты из Испании, а именно Спортинг — Атлетик в марте 2010-го, Нумансия — Атлетик в апреле 2009-го и Нумансия — Спортинг в марте 2009-го.

Ранее нападающий басков Иньяки Уильямс забавно высказался о своем возможном переходе в Барселону.