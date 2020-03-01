Испания

Украинец в восьмой игре кряду выходит в стартовом составе Овьедо.

В рамках 30-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо принимает Тенерифе.

С первых минут место в рамке ворот хозяев занял украинец Андрей Лунин.

Для 20-летнего кипера это уже восьмой поединок кряду в основе Реал Овьедо, после зимнего трансфера.

Напомним, в зимнее трансферное окно Лунин, принадлежащий мадридскому Реалу, поменял место аренды, перебравшись из Вальядолида в Реал Овьедо.

За семь первых матчей за Овьедо вратарь пропустил девять голов, ни разу не отыграв "на ноль".

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