Завершился поединок 26-го тура Примеры.
Мальорка - Хетафе, фото Мальорка
01 марта 2020, 21:22
Прозвучал финальный свисток в поединке 26-го тура Примеры, в котором Хетафе на выезде добыл минимальную победу у Мальорки.
Три очка позволили гостям вернуться на четвертое место в турнирной таблице.
Мальорка — Хетафе 0:1
Голы: Максимович, 67
Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раилло, Агбеньену — Родригес, Севилья (Чаваррия, 56), Баба (Фебас, 76), Кубо — Лаго, Кучо (Пратс, 72)
Хетафе: Сориа — Оливейра, Эчеита, Даконам, Суарес — Кенеди (Дидье, 77), Максимович, Арамбарри, Этебо (Тимор, 90) — Мата, Анхель (Дейведсон, 70)
Предупреждения: Чаваррия — Анхель, Эчеита, Дейверсон, Этебо, Оливейра