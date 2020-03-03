Барселона летом может подписать пятерых игроков специально под Месси

Испания

Руководство клуба желает усилить команду, чтобы аргентинец доигрывал последние сезоны в клубе в конкурентной команде.

Барселона расставляет приоритеты и трансферные цели на будущее лето. По информации Sport.es, каталонцы изучают ситуацию на рынке и желают подписать минимум четырех новых игроков, которые составят конкуренцию ключевым футболистам.

Речь идет о двух центральных защитниках, ведь на данный момент в распоряжении есть лишь Пике, Лангле и Умтити. Также приоритетной задачей является трансфер двух нападающих. В текущий момент отсутствуют Луис Суарес и Усман Дембеле из-за травмы. Покупка Мартина Брайтвейта не является на долгосрочную перспективу.

В ситуации с амплуа форвардов возможна операция по возвращению Неймара.

Также не исключается возможность покупки пятого игрока — центрального полузащитника, однако, это будет зависеть от ситуации на рынке.

Такие планы руководство Барселоны выстраивает специально под Лионеля Месси. Боссы "сине-гранатовых" желают, чтобы аргентинец играл в конкурентной команде свои последние сезоны.