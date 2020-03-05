Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Испании.

Во втором полуфинальном поединке Кубка Испании Реал Сосьедад обыграл на выезде Мирандес, оформив себе выход в финал турнира.

К слову, для басков это будет первый финал на 32 года. В другой полуфинальной паре сойдутся Гранада и Атлетик.

Мирандес – Реал Сосьедад 0:1

Гол: Оярсабаль, 41 (с пенальти)

Мирандес: Мойя – Алехандер Гонсалес (Карлос Мартинес, 61), Онаиндиа, Серхио Гонсалес, Франкеса – Рей (Барко, 82), Гуриди, Малса, Антонио Санчес (Мараньяо, 72), Меркеланс – Барросо.

Реал Сосьедад: Ремиро – Сальдуа, Элустондо, Ле Норманн, Монреаль – Субельдиа – Янузай, Эдегор (Гевара, 90), Мерино, Оярсабаль (Барренетчеа, 78) – Виллиан Жозе (Исак, 66).

Предупреждения: Алехандер Гонсалес, Рей, Барко – Монреаль, Янузай, Виллиан Жозе, Сальдуа.