Артур пропустит матч против Реал Сосьедад

Бразилец травмировал лодыжку.
Артур Мело, Getty Images
06 марта 2020, 22:31
Полузащитник Барселоны Артур Мело получил повреждение правой лодыжки. Об этом информирует официальный сайт каталонцев.
За день до матча против Реал Сосьедад 23-летний футболист работал по индивидуальной программе и не попал в заявку на предстоящий поединок.
Степень серьезности травмы и сроки возвращение игрока пока неизвестны.
Помимо Артура, против баскского клуба также не сыграют травмированные Луис Суарес, Усман Дембеле и Клеман Ленгле.
Матч Барселона — Реал Сосьедад состоится в субботу, 7 марта, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 27-го тура Ла Лиги.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.