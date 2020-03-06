Артур пропустит матч против Реал Сосьедад

Испания

Бразилец травмировал лодыжку.

Полузащитник Барселоны Артур Мело получил повреждение правой лодыжки. Об этом информирует официальный сайт каталонцев.

За день до матча против Реал Сосьедад 23-летний футболист работал по индивидуальной программе и не попал в заявку на предстоящий поединок.

Степень серьезности травмы и сроки возвращение игрока пока неизвестны.

Помимо Артура, против баскского клуба также не сыграют травмированные Луис Суарес, Усман Дембеле и Клеман Ленгле.

Матч Барселона — Реал Сосьедад состоится в субботу, 7 марта, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 27-го тура Ла Лиги.