Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 27-го тура Ла Лиги.

Атлетико перед ответным поединком Лиги чемпионов против Ливерпуля примет на своем поле Севилью в рамках чемпионата Испании.

Атлетико — Севилья

Суббота, 7 марта. Мадрид, Ванда Метрополитано. Главный арбитр — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Атлетико после 26 туров набрал 44 балла и находится на пятой строчке турнирной таблицы, однако плотность команд в той зоне вполне позволяет рассчитывать на третье место по итогам чемпионата. Матч с Севильей — бой за шесть очков, однако Атлетико, очевидно, будет держать в голове ответную встречу против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Мерсисайдцы на примере Барселоны показали, что готовы отыгрываться после поражения, потому Атлетико ждет очень тяжелый поединок. Понятно, что жертвовать каким-то из матчей — непозволительная роскошь, но цель "матрасников" понятна — добиться приемлемого результата против Севильи при минимально возможном количестве энергозатрат.

Севилья же имеет на два пункта больше, чем Атлетико, и идет на третьей позиции. "Нервионцы" намерены стать лучшей командой среди оставшейся части чемпионата — у Реала и Барселоны свое сражение. Севилья здорово показала себя в последнем очном противостоянии с прямым конкурентом, Хетафе, обыграв их со счетом 3:0 на выезде.

"Нервионцы" выиграли две последних встречи, хотя до этого имели не самую лучшую серию, и намерены закрепиться на третьей позиции. Однако стоит понимать, что у команды будут потери в центре поля — Фернандо и Оливер Торрес дисквалифицированы, а потому стоит ожидать Жордана и Гуделя. По той же причине у Атлетико не будет Партея, а Лемар по-прежнему находится в лазарете.

Под вопросом: Вацлик

Не сыграют: Лемар, Партей — Торрес, Фернандо

прогноз 1:1

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.